На КПП Полдашт-Шахтахты с иранской стороны открыто новое здание таможенного контроля

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ На контрольно-пропускном пункте Полдашт-Шахтахты между Ираном и Нахчыванской Автономной Республикой с иранской стороны было открыто новое здание таможенного комплекса.

Как сообщили Report в генконсульстве Ирана в Нахчыване, на церемонии открытия с иранской стороны приняли участие замминистра транспорта и инфраструктуры Ирана Давуд Кешаварзиан, посол Ирана в Азербайджане Мохсен Пак Айин, генконсул Ирана в Нахчыване Мансур Айром (Mansour Airom). С азербайджанской стороны на церемонии присутствовали председатель Верховного Совета Нахчыванской АР Васиф Талыбов и ряд других должностных лиц.

Генконсул Ирана в Нахчыване отметил, что строительство нового здания для таможенного контроля грузов будет способствовать расширению транзитных перевозок, позволит ускорить процедуру проверки грузов, а также усовершенствовать предоставляемые услуги.

По его словам, строительство комплекса началось в 2012 году, его территория охватывает более 18 гектаров. На его строительство было выделено 8,2 млн. долларов.