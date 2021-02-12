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Мюнхенская конференция состоится в очном формате в ближайшие месяцы

Мюнхенская конференция состоится в очном формате в ближайшие месяцы Мероприятие, которое пройдет 19 февраля, не замещает собой MSC 2021
Внешняя политика
12 февраля 2021 г. 12:59
Мюнхенская конференция состоится в очном формате в ближайшие месяцы

Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 (MSC) пройдет в очном формате в течение ближайших месяцев. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сообщила представитель форума Тереза Фукс.

"Мюнхенская конференция по безопасности состоится в течение ближайших месяцев", - отметила она. Фукс пояснила, что мероприятие, которое пройдет 19 февраля, "не замещает собой MSC 2021". По ее словам, речь идет лишь о "специальной версии" конференции.

Накануне агентство DPA сообщило, что Мюнхенская конференция по безопасности - 2021 якобы пройдет в онлайн-формате 19 февраля и что свое участие в ней подтвердил президент США Джо Байден.

"Я подтверждаю, что президент Джо Байден примет в ней участие", - сообщила Фукс. Она также отметила, что программа мероприятия будет опубликована в течение дня.

Изначально конференция должна была пройти в период с 19 по 21 февраля, однако впоследствии была перенесена на неопределенный срок.

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