Мюнхенская конференция безопасности начала работу

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ 54-ая Мюнхенская конференция безопасности начала свою работу.

Как сообщает Report, мероприятие открыл председатель ежегодной конференции Вольфганг Ишингер.

Далее выступят генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, президент Украины Петр Порошенко.

17 февраля ожидаются выступления австрийского канцлера Себастьяна Курца, главы МИД России Сергея Лаврова, премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма и др.

Среди гостей конференции, подтвердивших свое участие, - более 20 глав государств и правительств.

На конференции принимает участие и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

Повестка предстоящей конференции в основном сфокусирована на будущей роли ЕС, как глобального игрока, и американо-российских отношениях. Наряду с этим участники Мюнхенской конференции планируют обсудить конфликты на Ближнем Востоке, ухудшающиеся отношения между странами Персидского залива, а также напряженность вокруг ядерной программы КНДР.

Конференция завершится 18 февраля.