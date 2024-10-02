Мустафаев: Баку видит большие перспективы для сотрудничества с Ташкентом в сфере энергетики

Азербайджан уверен в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном, видит большие перспективы для углубления взаимодействия в сфере энергетики.

Азербайджан уверен в дальнейшем расширении сотрудничества с Узбекистаном, видит большие перспективы для углубления взаимодействия в сфере энергетики.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев на мероприятии в Баку, посвященном 33-й годовщине независимости Республики Узбекистан.

"Личные доверительные отношения и постоянные контакты между главами наших государств являются основными факторами, обеспечивающими укрепление и углубление двусторонних отношений во всех областях. Сотрудничество в сфере торговли, экономики и инвестиций является одним из главных приоритетов наших отношений", - сказал он.

Мустафаев отметил, что за 7 месяцев текущего года взаимный товарооборот с Узбекистаном увеличился на 28%, составив 135,4 млн долларов США.

По его словам, в соответствии с задачами, поставленными главами государств, правительства прилагают последовательные усилия для реализации богатого потенциала в этом направлении.

"Особого внимания с этой точки зрения заслуживает встреча президентов с представителями бизнес-структур обеих стран в августе этого года. В то же время, Совместный инвестиционный фонд, созданный некоторое время назад с уставным капиталом в 500 млн долларов, также инвестирует в эти цели", - сказал он.

Он также отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с Узбекистаном в сфере транспорта и транзита, и достигнутые на уровне глав государств договоренности об увеличении грузопотоков являются для обеих сторон дорожной картой.

"В первой половине 2024 года объем транзитных перевозок между Азербайджаном и Узбекистаном составил 624 тыс. тонн, что на 37% больше, чем в прошлом году. Расширение пропускной способности железной дороги Баку-Тбилиси-Карс с 1 млн тонн до 5 млн тонн, увеличение годовой пропускной способности Алятского международного торгового порта с 15 млн тонн до 25 млн тонн способствуют увеличению возможностей и объемов транзитных перевозок между нашими странами",- подчеркнул вице-премьер.

Мустафаев затронул успешное сотрудничество двух стран в энергетическом секторе: "Азербайджан видит большие перспективы для успешного совместного действия с Узбекистаном в этой области. В прошлом году между нашими странами была подписана новая Дорожная карта по энергетическому партнерству. Этот документ охватывает широкий спектр нашего сотрудничества, включая переход к зеленым технологиям и эффективное использование энергоресурсов. Мы уже активно работаем над реализацией "зеленого" направления. Я уверен, что совместные действия укрепят наше сотрудничество в этой области".

Он добавил, что Баку придает большое внимание развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере.

"Хочу выразить уверенность, что углубление азербайджано-узбекских отношений в области финансов и расширение нашего сотрудничества под мудрым руководством глав наших государств и впредь будут служить интересам наших братских стран", - резюмировал он.