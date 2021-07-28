Мустафа Шентоп назвал главный приоритет Бакинской декларации

Расширение межпарламентских связей – один из основных приоритетов Бакинской декларации, подписанной между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Расширение межпарламентских связей – один из основных приоритетов Бакинской декларации, подписанной между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Азербайджане председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп.

Председатель ВНСТ отметил, что в декларацию включен вопрос совместных действий на международных платформах: "На международной арене, где не представлены азербайджанские депутаты, турецкие депутаты защищают права братской страны. Совместная борьба с исламофобией также является основным приоритетом. Это первые шаги".