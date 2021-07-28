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Мустафа Шентоп назвал главный приоритет Бакинской декларации

Мустафа Шентоп назвал главный приоритет Бакинской декларации Расширение межпарламентских связей – один из основных приоритетов Бакинской декларации, подписанной между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.
Внешняя политика
28 июля 2021 г. 10:13
Мустафа Шентоп назвал главный приоритет Бакинской декларации
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Расширение межпарламентских связей – один из основных приоритетов Бакинской декларации, подписанной между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном.

Как передает Report, об этом на пресс-конференции заявил находящийся с визитом в Азербайджане председатель Великого национального собрания Турции (ВНСТ) Мустафа Шентоп.

Председатель ВНСТ отметил, что в декларацию включен вопрос совместных действий на международных платформах: "На международной арене, где не представлены азербайджанские депутаты, турецкие депутаты защищают права братской страны. Совместная борьба с исламофобией также является основным приоритетом. Это первые шаги".

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Версия на английском языке Mustafa Sentop unveils main priority of Baku Declaration
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentop “Bakı Bəyannaməsinin əsas prioritetini açıqlayıb

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