Мустафа Шентоп: Мы с почтением поминаем всех наших дорогих шехидов
Мустафа Шентоп: Мы с почтением поминаем всех наших дорогих шехидовПредседатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился в Twitter публикацией по случаю освобождения Баку от армянской и большевистской оккупации.
"Кавказская исламская армия под командованием Нуру Паши 15 сентября 1918 года освободила Баку от армянской и большевистской оккупации. По случаю 103-й годовщины этого события, являющегося символом турецко-азербайджанского братства, мы с почтением поминаем всех наших дорогих шехидов во главе с Нуру Пашой”.
❝Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam Ordusu, 15 Eylül 1918’de Bakü’yü Ermeni ve Bolşevik işgalinden azad etti.❞
Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin nişânesi olan bu hadisenin 103. yıldönümü vesilesiyle başta Nuri Paşa olmak üzere aziz şehitlerimizi rahmet ve şükranla anıyorum. pic.twitter.com/mvCEDPcIdI