Мустафа Шентоп: Мы с почтением поминаем всех наших дорогих шехидов

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился в Twitter публикацией по случаю освобождения Баку от армянской и большевистской оккупации.

Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поделился в Twitter публикацией по случаю освобождения Баку от армянской и большевистской оккупации.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Кавказская исламская армия под командованием Нуру Паши 15 сентября 1918 года освободила Баку от армянской и большевистской оккупации. По случаю 103-й годовщины этого события, являющегося символом турецко-азербайджанского братства, мы с почтением поминаем всех наших дорогих шехидов во главе с Нуру Пашой”.