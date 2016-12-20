Мустафа Кемаль Окем: Турция всегда рядом с Азербайджаном

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Посол Турции в Израиле Мустафа Кемаль Окем считает, что в отношениях между двумя странами открыта новая глава.

Об этом Report сообщил глава представительства Бакинского международного центра мультикультурализма в Израиле Арье Гут, который провел встречу с новоназначенным послом Турции в Тель-Авиве.

По словам А.Гута, посол на встрече отметил, что отношения двух стран как в политическом, так и в экономическом плане будут развиваться, товарооборот же "по некоторым данным достигает 3 млрд долларов".

А.Гут добавил, что новый посол Турции понимает важность того, чтобы оба государства координировали свои позиции по острым региональным вопросам.

Говоря о своем коллеге в Анкаре, М.К.Окем сказал, что новоназначенного посла Израиля в Турции Эйтана Ное тепло приняли в Турции: "Он ранее работал в посольстве Израиля в Турции и даже знает немного по-азербайджански".

Кроме того, по словам представителя центра мультикультурализма, М.К.Окем коснулся визита Нетаньяху в Баку, отметив, что "хотя в Израиле нет посольства Азербайджана, отношения между Израилем и Азербайджаном находятся на очень хорошем уровне".

Затронув вопрос урегулирования нагорно-карабахского конфликта, М.К.Окем на встрече сказал, что позиция Турции по этому вопросу предельно ясна: "Турция всегда рядом с Азербайджаном. То, что необходимо Азербайджану, необходимо и Турции".