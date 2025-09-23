Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Мурад Мурадов: В Армении проявляют интерес к созданию региональных платформ

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2025
    • 09:54
    Мурад Мурадов: В Армении проявляют интерес к созданию региональных платформ

    В Армении есть интерес к сближению стран региона и созданию региональных платформ.

    Об этом в комментарии Report рассказал замдиректора Центра Топчубашова Мурад Мурадов, который находится в Ереване для участия в 108-м семинаре Роуз-Рот Парламентской ассамблеи НАТО.

    По его словам, впечатления от поездки положительные, и с какой-либо негативной ситуацией он пока не сталкивался: "Я рад, что впервые участвую в подобном мероприятии. Армянские СМИ проявили огромный интерес к моему визиту – пришлось даже давать журналистам развернутые комментарии. Пока не почувствовал к себе никакого негативного отношения".

    Мурадов обратил внимание на изменение в целом риторики армянских официальных лиц: "К примеру, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян, вице-спикер парламента Рубен Рубинян, министр обороны Сурен Папикян заявили, что довольны содержанием Вашингтонского соглашения. По их словам, документ отражает принципы уважения к суверенитету и территориальной целостности и открывает новые возможности для региона. Представители Армении высоко оценивают роль США и, в частности, президента Дональда Трампа".

    Он также добавил, что в Армении ждут инвестиций от США в строительство дорог.

    "Другие месседжи касались адаптации к стандартам НАТО и движения в направлении создания профессиональной армии. Это означает, что прежнего намерения продолжать конфликт с Азербайджаном у них больше нет. Напротив, они заинтересованы в сближении региональных стран и создании совместных платформ. Они высоко оценивают подобные поездки и приветствуют их организацию на разных уровнях", - подчеркнул замдиректора центра.

    Помимо этого, Мурадов рассказал, что столкнулся и с провокационными вопросами, которые в основном касались темы Западного Азербайджана, армян, привлеченных к ответственности в Баку за совершенные преступления, а также обвинений в адрес Азербайджана в якобы угрозах безопасности и территориальной целостности Армении. "Я постарался объяснить, что такие подходы не отражают действительности. В целом можно сказать, что до полного сближения позиций еще предстоит большая работа", - заключил он.

    Murad Muradov: Ermənistanda regional platformaların yaradılmasına maraq var
    Murad Muradov: Armenia shows interest in creating regional platforms

