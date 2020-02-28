Индонезия соболезнует азербайджанскому народу из-за трагедии в Ходжалы

Индонезия соболезнует азербайджанскому народу из-за Ходжалинской трагедии и надеется на мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта.

Как передает Report со ссылкой на индонезийские СМИ, об этом заявил председатель группы двустороннего сотрудничества Индонезия-Азербайджан Мухаммед Икбал в ходе встречи с послом Азербайджана в Джакарте Джалалом Мирзаевым.

"Конечно, мы, как индонезийский народ, сочувствуем трагедии в Ходжалы, и мы надеемся, что подобная трагедия никогда больше не повторится, это то, чего мы хотим. У нас видение – это установление мира во всем мире, поэтому мы надеемся, что проблемы спора между Азербайджаном и Арменией могут быть решены путем обсуждения и дипломатии", - заявил М.Икбал.

По словам М.Икбала, связи между двумя странами давно уже установлены и развиваются успешно. Он отметил, что в торговом балансе двух стран по-прежнему преобладает энергосектор.

Д.Миразев подчеркнул, что Азербайджан интересуется туристическим потенциалом Индонезии. Он также указал, что страна заинтересована, чтобы индонезийские паломники, отправляющиеся в умру (малое паломничество) в Саудовскую Аравию, останавливались в Азербайджане. Посол добавил, что азербайджанское правительство готово разработать специальную программу для индонезийских паломников для обучения их истории и соответствующих знаний в рамках паломничества. По его словам, что Баку готово также разработать туристические пакеты для малого паломничества, так как в Индонезии достаточно большая община мусульман, которые посещают Саудовскую Аравию в качестве паломников.

Наряду с этим стороны обсудили региональные вопросы, а также расширение сотрудничества между двумя странами по ряду сфер.