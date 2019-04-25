Мубариз Гурбанлы: Первостепенная задача международного сообщества - искоренение радикализма

Первостепенная задача международного сообщества - искоренение радикализма и терроризма.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы в ходе проходящей в Баку второй азербайджано-европейской конференции межрелигиозного диалога и борьбы с радикализмом.

Он отметил, что есть ряд факторов, которые влияют на распространение экстремистских настроений.

"Азербайджан является одним из уникальных примеров, где отлично уживаются самые разные религиозные, этнические и культурные группы. Все это уже заложено в основе нашей государственности", - отметил М. Гурбанлы.

Он подчеркнул, что до сих пор в стране не было ни одного примера межрелигиозного конфликта.

"Мы не должны следовать ложным путям разрушения и межцивилизационных конфликтов. Наши ученые, политики и религиозные деятели должны предотвратить этот хаос"-, подытожил он.