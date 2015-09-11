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    ​МПА СНГ направит наблюдателей на выборы в Азербайджан

    Председатель Милли Меджлиса направил соответствующее приглашение председателю Совета МПА СНГ

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ будет наблюдать за ходом парламентских выборов в Азербайджане. Как сообщили Report в пресс-службе МПА СНГ, соответствующее приглашение поступило в адрес Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко от председателя Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова. 

    Было решено, что Межпарламентская Ассамблея сформирует и направит в Азербайджан группу наблюдателей, состоящую из парламентариев стран-членов МПА СНГ, а также сотрудников Секретариата Совета и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ (МИМРД). 

    Планируется, что наблюдатели будут осуществлять мониторинг в столице – Баку, а также в регионах страны. 

    Представители МПА СНГ традиционно принимают участие в наблюдении за выборами в Азербайджане, начиная с парламентских выборов в 1995 году.

    Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября. 

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