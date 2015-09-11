​МПА СНГ направит наблюдателей на выборы в Азербайджан

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Межпарламентская Ассамблея (МПА) СНГ будет наблюдать за ходом парламентских выборов в Азербайджане. Как сообщили Report в пресс-службе МПА СНГ, соответствующее приглашение поступило в адрес Председателя Совета Межпарламентской Ассамблеи СНГ Валентины Матвиенко от председателя Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова.

Было решено, что Межпарламентская Ассамблея сформирует и направит в Азербайджан группу наблюдателей, состоящую из парламентариев стран-членов МПА СНГ, а также сотрудников Секретариата Совета и экспертов Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств – участников МПА СНГ (МИМРД).

Планируется, что наблюдатели будут осуществлять мониторинг в столице – Баку, а также в регионах страны.

Представители МПА СНГ традиционно принимают участие в наблюдении за выборами в Азербайджане, начиная с парламентских выборов в 1995 году.

Очередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 ноября.