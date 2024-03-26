Молдавская делегация направила письмо в ПАСЕ по поводу Азербайджана

Делегация Молдовы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСА) направила в учреждение письмо, связанное с Азербайджаном.
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В письме было отмечено, что Азербайджан, как и другие государства-члены, поддерживает продвижение ценностей и принципов организации через делегацию в ПАСЕ, а также была подчеркнута важность решения всех проблем посредством межпарламентского диалога в рамках ПАСЕ в период наличия серьезных вызовов для безопасности и мира в Европе.
В письме также указывается, что неучастие азербайджанской делегации в работе ПАСЕ не принесла долгосрочных выгод ни организации, ни ее государствам-членам.