Молдавская делегация направила письмо в ПАСЕ по поводу Азербайджана

Делегация Молдовы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСА) направила в учреждение письмо, связанное с Азербайджаном.

Делегация Молдовы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСА) направила в учреждение письмо, связанное с Азербайджаном.

Как передает Report , в документе делегация призвала ПАСЕ и Милли Меджлис (парламент) Азербайджана к взаимодействию для устранения пропасти между организацией и Азербайджаном, которая возникла после пресловутого решения, принятого на сессии ПАСЕ в январе 2024 года.

В письме было отмечено, что Азербайджан, как и другие государства-члены, поддерживает продвижение ценностей и принципов организации через делегацию в ПАСЕ, а также была подчеркнута важность решения всех проблем посредством межпарламентского диалога в рамках ПАСЕ в период наличия серьезных вызовов для безопасности и мира в Европе.

В письме также указывается, что неучастие азербайджанской делегации в работе ПАСЕ не принесла долгосрочных выгод ни организации, ни ее государствам-членам.