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Молдавская делегация направила письмо в ПАСЕ по поводу Азербайджана

Молдавская делегация направила письмо в ПАСЕ по поводу Азербайджана Делегация Молдовы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСА) направила в учреждение письмо, связанное с Азербайджаном.
Внешняя политика
26 марта 2024 г. 20:38
Молдавская делегация направила письмо в ПАСЕ по поводу Азербайджана

Делегация Молдовы в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСА) направила в учреждение письмо, связанное с Азербайджаном.

Как передает Report, в документе делегация призвала ПАСЕ и Милли Меджлис (парламент) Азербайджана к взаимодействию для устранения пропасти между организацией и Азербайджаном, которая возникла после пресловутого решения, принятого на сессии ПАСЕ в январе 2024 года.

В письме было отмечено, что Азербайджан, как и другие государства-члены, поддерживает продвижение ценностей и принципов организации через делегацию в ПАСЕ, а также была подчеркнута важность решения всех проблем посредством межпарламентского диалога в рамках ПАСЕ в период наличия серьезных вызовов для безопасности и мира в Европе.

В письме также указывается, что неучастие азербайджанской делегации в работе ПАСЕ не принесла долгосрочных выгод ни организации, ни ее государствам-членам.

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Версия на английском языке Moldovan delegation addresses letter to PACE regarding Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Moldova nümayəndə heyəti Azərbaycanla bağlı AŞPA-ya məktub ünvanlayıb

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