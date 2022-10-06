Гусейн Махмудов: Мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами

Сегодня мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами, убившими граждан Азербайджана времен Первой Карабахской войны.

Сегодня мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами, убившими граждан Азербайджана в период Первой Карабахской войны.

Как передает Report, об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов заявил во время визита военных атташе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса на территории еще одного массового захоронения, обнаруженного в селе Эдилли Ходжавендского района.

"Массовые захоронения по всему миру являются напоминанием о войнах и конфликтах. Они напоминают о трагедии преследуемого населения",- заявил он.

Гусейн Махмудов добавил, что в найденном захоронении есть важные доказательства, которые помогут привлечь к ответственности тех, кто совершил подобное преступление.

Генерал-майор заявил, что это не третье, а на самом деле четвертое обнаруженное массовое захоронение, а всего обнаружены останки 25 человек.

"Найденные тут предметы подтверждают, что эти люди являются военнослужащими азербайджанской армии. Мы здесь для того, чтобы показать, что случилось с нашим народом, какие преступления совершили армянские оккупанты. Это не просто массовые захоронения, за каждой могилой стоит отдельная человеческая история ",- сказал он.