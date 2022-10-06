Гусейн Махмудов: Мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами

Сегодня мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами, убившими граждан Азербайджана в период Первой Карабахской войны.
Как передает Report, об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов заявил во время визита военных атташе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса на территории еще одного массового захоронения, обнаруженного в селе Эдилли Ходжавендского района.
"Массовые захоронения по всему миру являются напоминанием о войнах и конфликтах. Они напоминают о трагедии преследуемого населения",- заявил он.
Гусейн Махмудов добавил, что в найденном захоронении есть важные доказательства, которые помогут привлечь к ответственности тех, кто совершил подобное преступление.
Генерал-майор заявил, что это не третье, а на самом деле четвертое обнаруженное массовое захоронение, а всего обнаружены останки 25 человек.
"Найденные тут предметы подтверждают, что эти люди являются военнослужащими азербайджанской армии. Мы здесь для того, чтобы показать, что случилось с нашим народом, какие преступления совершили армянские оккупанты. Это не просто массовые захоронения, за каждой могилой стоит отдельная человеческая история ",- сказал он.