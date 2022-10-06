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Гусейн Махмудов: Мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами

Гусейн Махмудов: Мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами Сегодня мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами, убившими граждан Азербайджана времен Первой Карабахской войны.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 12:07
Гусейн Махмудов: Мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами

Сегодня мы являемся свидетелями очередного преступления, совершенного армянскими оккупантами, убившими граждан Азербайджана в период Первой Карабахской войны.

Как передает Report, об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-майор Гусейн Махмудов заявил во время визита военных атташе аккредитованного в Азербайджане дипломатического корпуса на территории еще одного массового захоронения, обнаруженного в селе Эдилли Ходжавендского района.

"Массовые захоронения по всему миру являются напоминанием о войнах и конфликтах. Они напоминают о трагедии преследуемого населения",- заявил он.

Гусейн Махмудов добавил, что в найденном захоронении есть важные доказательства, которые помогут привлечь к ответственности тех, кто совершил подобное преступление.

Генерал-майор заявил, что это не третье, а на самом деле четвертое обнаруженное массовое захоронение, а всего обнаружены останки 25 человек.

"Найденные тут предметы подтверждают, что эти люди являются военнослужащими азербайджанской армии. Мы здесь для того, чтобы показать, что случилось с нашим народом, какие преступления совершили армянские оккупанты. Это не просто массовые захоронения, за каждой могилой стоит отдельная человеческая история ",- сказал он.

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Версия на английском языке Huseyn Mahmudov: 'We are witnessing another crime committed by Armenian invaders'
Версия на азербайджанском языке Hüseyn Mahmudov: “Erməni işğalçılarının növbəti cinayətinin şahidi oluruq”

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