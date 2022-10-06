Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в Эдилли

Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в село Эдилли Ходжавендского района.

Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в село Эдилли Ходжавендского района.

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, военные атташе побывают на территории, где обнаружено массовое захоронение.

Сотрудники соответствующих государственных учреждений предоставят военным атташе подробную информацию о проводимых в этом районе раскопках, найденных останках и предстоящих работах.

Напомним, в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района найдено еще одно массовое захоронение. Обнаружены останки 12 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих, руки и ноги которых перед смертью были связаны проволокой.