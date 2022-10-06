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Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в Эдилли

Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в Эдилли Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в село Эдилли Ходжавендского района.
Внешняя политика
6 октября 2022 г. 10:45
Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в Эдилли

Началась поездка аккредитованных в Азербайджане военных атташе в село Эдилли Ходжавендского района.

Как передает командированный в Ходжавенд сотрудник Report, военные атташе побывают на территории, где обнаружено массовое захоронение.

Сотрудники соответствующих государственных учреждений предоставят военным атташе подробную информацию о проводимых в этом районе раскопках, найденных останках и предстоящих работах.

Напомним, в освобожденном от оккупации селе Эдилли Ходжавендского района найдено еще одно массовое захоронение. Обнаружены останки 12 человек, предположительно азербайджанских военнослужащих, руки и ноги которых перед смертью были связаны проволокой.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycandakı hərbi attaşelər Edillidə aşkarlanan kütləvi məzarlığa baş çəkiblər - YENİLƏNİB
Версия на английском языке Military attachés accredited in Azerbaijan embark on visit to Edilli

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