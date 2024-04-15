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Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов

Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов В апреле сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.
Внешняя политика
15 апреля 2024 г. 13:05
Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов

В апреле сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.

Как сообщили Report в представительстве МККК в Азербайджане, с задержанными были проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями.

Подчеркнуто, что МККК, в соответствии с мандатом, во время подобных визитов оценивает обращение и условия содержания задержанных, а также предоставляет им условия для возобновления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, связанные с посещениями наблюдения и рекомендации передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной.

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Версия на английском языке ICRC representatives visit Karabakh separatists detained in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке BQXK Azərbaycanda saxlanılan Qarabağ separatçılarına baş çəkib

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