Сотрудники МККК посетили содержащихся в Баку армянских сепаратистов

В апреле сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.

В апреле сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) вновь посетили лиц армянского происхождения, о которых сообщила азербайджанская сторона.

Как сообщили Report в представительстве МККК в Азербайджане, с задержанными были проведены встречи один на один и созданы условия для их общения с семьями.

Подчеркнуто, что МККК, в соответствии с мандатом, во время подобных визитов оценивает обращение и условия содержания задержанных, а также предоставляет им условия для возобновления или поддержания связи с их семьями. В соответствии с процедурами МККК, связанные с посещениями наблюдения и рекомендации передаются и обсуждаются только с удерживающей стороной.