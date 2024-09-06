Мирный договор с Арменией и делимитация границы: мировые СМИ об участии Ильхама Алиева на форуме Черноббио

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выступил на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио в Италии, где рассказал в том числе о переговорном процессе между Баку и Ереваном.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня выступил на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" на Международном форуме Черноббио в Италии, где рассказал в том числе о переговорном процессе между Баку и Ереваном.

Как сообщает Report, заявления главы государства были широко освещены в зарубежных медиа.

В статье российской газеты "Московский комсомолец" приводятся заявления президента Ильхама Алиева о том, что почти 80 процентов пунктов мирного договора между Азербайджаном и Арменией уже одобрены.

"Алиев заверил, что сторонам удастся достичь мира на Южном Кавказе, о чем свидетельствуют последние события в переговорном процессе Баку и Еревана", - говорится в статье.

Российское агентство ТАСС также опубликовало статью "Алиев сообщил о согласовании почти 80% текста мирного договора с Ереваном", в которой приводятся важные заявления азербайджанского лидера касательно делимитации и демаркации границы с Арменией.

Издания "Ведомости", "Известия", "Газета.ру", "NEWS.Ru", "Вестник Кавказа", Regnum и пр. широко осветили заявления Ильхама Алиева о переговорах по мирному соглашению с Арменией и делимитации границы.

Наряду с российской прессой, заявления президента Азербайджана были на первых полосах в том числе турецких, украинских, грузинских, белорусских и арабских СМИ.

Турецкое информагентство "Анадолу" в статье "Алиев заявил о согласовании 80 процентов текста мирного соглашения с Арменией" отмечает, что азербайджанские земли находились под армянской оккупацией на протяжении почти 30 лет, и были освобождены в ходе Второй Карабахской войны.

"Мы можем добиться мира на Южном Кавказе. Это достижимо. Об этом свидетельствуют последние события на переговорном треке между Азербайджаном и Арменией", - цитирует агентство президента Ильхама Алиева.

Турецкие издания Cumhuriyet, Star, Yenisafak, Turkiyetoday, TRT Haber, Haberler и пр. также широко осветили заявления президента Азербайджана в Черноббио, уделив особое внимание теме урегулирования с Арменией.