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Министр: Протесты против эксплуатации природных ресурсов является легитимным правом граждан Азербайджана

Министр: Протесты против эксплуатации природных ресурсов является легитимным правом граждан Азербайджана Незаконная экономическая деятельность на территориях Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, в том числе протесты против эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачынской дорогой, является легитимным правом граждан
Внешняя политика
17 января 2023 г. 22:00
Министр: Протесты против эксплуатации природных ресурсов является легитимным правом граждан Азербайджана

Незаконная экономическая деятельность на территориях Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, в том числе протесты против эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачынской дорогой, является легитимным правом граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул необходимость выполнения справедливых требований протестующих.

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Версия на азербайджанском языке Nazir: “Laçın yolundan sui-istifadəyə qarşı etirazlar Azərbaycan vətəndaşlarının legitim hüququdur”

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