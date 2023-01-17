Министр: Протесты против эксплуатации природных ресурсов является легитимным правом граждан Азербайджана

Незаконная экономическая деятельность на территориях Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, в том числе протесты против эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачынской дорогой, является легитимным правом граждан

Незаконная экономическая деятельность на территориях Азербайджана, где дислоцируется российский миротворческий контингент, в том числе протесты против эксплуатации природных ресурсов и злоупотребления Лачынской дорогой, является легитимным правом граждан Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в телефонном разговоре с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым.

Он подчеркнул необходимость выполнения справедливых требований протестующих.