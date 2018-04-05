Министр: Присутствие армянских ВС на оккупированных территориях служит основным препятствием на пути урегулирования конфликта

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Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проходящей в Баку конференции министров иностранных дел стран-членов Движения неприсоединения глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров принял заместителя министра иностранных дел Социалистической Республики Вьетнам Данга Дина Гую.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства иностранных дел, Данг Дин Гую выразил удовлетворение пребыванием в Азербайджане и поблагодарил за организацию мероприятия на высоком уровне.

На встрече стороны особо отметили, что визиты президента Азербайджана Ильхама Алиев во Вьетнам 18-19 мая 2014 года и президента Вьетнама Чыонг Тан Шанга в Азербайджан 13-15 мая 2015 года способствовали новому этапу развития двусторонних отношений.

Высоко оценив нынешний уровень отношений между Азербайджаном и Вьетнамом, стороны подчеркнули важность расширения взаимных визитов и правовой базы.

Э.Мамедъяров отметил, что транспортные коридоры Север-Юг и Юг-Запад создают благоприятные и доступные возможности для экспорта продукции стран региона, включая Вьетнам, в страны Восточной и Северной Европы.

Проинформировав об армяно-азербайджанском, нагорно-карабахском конфликте и переговорном процессе при посредничестве сопредседателей Минской группы, министр иностранных дел особо отметил, что не выполнение Арменией соответствующих резолюций Совбеза ООН и присутствие армянских вооруженных сил на оккупированных территориях Азербайджана служат основным препятствием на пути урегулирования конфликта.

На встрече также обсудили представляющие взаимный интерес вопросы.