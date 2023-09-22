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Министр: Попытки Армении использовать Совбез должны быть решительно отвергнуты

Министр: Попытки Армении использовать Совбез должны быть решительно отвергнуты "С точки зрения актуальности и эффективности рассмотрение нынешней ситуации международной общественностью в то время, когда началась практическая реализация разоружения и демилитаризации, сопровождающихся прямым диалогом между жителями армянского происхож
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 01:00
Министр: Попытки Армении использовать Совбез должны быть решительно отвергнуты

"С точки зрения актуальности и эффективности рассмотрение нынешней ситуации международной общественностью в то время, когда началась практическая реализация разоружения и демилитаризации, сопровождающихся прямым диалогом между жителями армянского происхождения и официальными лицами центрального правительства Азербайджана, должно соответствовать существующим реалиям. Односторонние и пристрастные, ограниченные политические суждения, находящиеся в корне созыва сегодняшних обсуждений Совета Безопасности, или подход, исходящий из лоббистских связей, полностью непродуктивны и бесполезны".

Как передает Report, об этом сказал министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов в своем выступлении на заседании Совета Безопасности ООН.

Напомнив о том, что ожидания от такой деятельности уже несколько раз не оправдывались, министр отметил: "Это может только отвлечь внимание от реального процесса нормализации, и в этом заинтересованы не Азербайджан и Армения, а определенные внешние силы, продолжающие злоупотреблять существующими противоречиями в своих политических целях.

Таким образом, в нынешний решающий момент возникновения исторической возможности по налаживанию добрососедских отношений между Арменией и Азербайджаном после продолжавшегося 30 лет кровавого конфликта вся международная общественность и Совет Безопасности ООН в том, числе должны адекватно осознавать риски и угрозы в связи с деструктивными действиями Армении, и чрезвычайно важно решительно отвергать попытки Армении злоупотребить Советом Безопасности ООН для сокрытия своих противоречащих международному праву деяний".

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