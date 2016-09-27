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    Министр: Пакистан поддерживает справедливую позицию Азербайджана в решении карабахского конфликта

    Эльмар Мамедъяров встретился с министром оборонной промышленности Пакистана Раной Танвиром Хусейном

    Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров встретился с делегацией, возглавляемой министром оборонной промышленности Исламской Республики Пакистан Раной Танвиром Хусейном.

    Как сообщили Report в министерстве, Р.Т.Хусейн выразил удовлетворение визитом в нашу страну для участия на 2-й Азербайджанской международной оборонной выставке и заявил о подготовке выставки на высоком уровне.

    Он также отметил о поддержке Пакистаном справедливой и правой позиции Азербайджана в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

    Министр Эльмар Мамедъяров придал высокую оценку позиции Пакистана и заявил, что запланированный на ближайшее время визит премьер-министра Пакистана в Азербайджан сыграет важное значение в развитии двусторонних связей.

    На встрече было подчеркнуто о развитии двусторонних политических связей между Азербайджаном и Пакистаном. Стороны также заявили о наличии благоприятных возможностей для расширения сотрудничества в оборонной сфере и сфере военной промышленности.

    Была отмечена важность расширения сотрудничества в частном секторе, фармакологии, сельском хозяйстве и пр. сферах, а также повышения товарооборота между двумя странами.  

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