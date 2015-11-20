Министр образования и науки РФ: Мы видим растущий интерес наших высших учебных заведений, студентов, ученых к сотрудничеству

Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ "Мы видим растущий интерес наших высших учебных заведений, студентов, ученых к сотрудничеству".

Как сообщает Reoprt, об этом заявил находящийся в Баку министр образования и науки РФ Дмитрий Ливанов.

По его словам, учреждение Ассоциации высших учебных заведений России и Азербайджана преследует цель создание правовых рамок для этого сотрудничества в сфере образования.

"Очень важно, что ректоры ведущих вузов РФ встретились в Баку со своими коллегами, обсудили практические вопросы сотрудничества", - сказал он.

Министр указал, что в рамках ассоциации будут претворяться в жизнь программы проведения совместных научных исследований, реализация программ академических обменов.

Он выразил уверенность, что за короткое время ассоциация начнет реализацию конкретных проектов по сотрудничеству.