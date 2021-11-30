Министр обороны Турции выразил соболезнования Эльчину Гулиеву и Закиру Гасанову

15:51

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар позвонил начальнику Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковнику Эльчину Гулиеву и министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

В ходе телефонного разговора турецкий министр выразил соболезнования генерал-полковнику Эльчину Гулиеву и генерал-полковнику Закиру Гасанову.

30 ноября около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.

Среди экипажа вертолета есть погибшие и пострадавшие.