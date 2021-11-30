О нас
Report Georgia
Аудио новости

Министр обороны Турции выразил соболезнования Эльчину Гулиеву и Закиру Гасанову

Министр обороны Турции выразил соболезнования Эльчину Гулиеву и Закиру Гасанову 15:51
Внешняя политика
30 ноября 2021 г. 16:16
Министр обороны Турции выразил соболезнования Эльчину Гулиеву и Закиру Гасанову
0 : 00
0 : 00

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар позвонил начальнику Государственной пограничной службы Азербайджана генерал-полковнику Эльчину Гулиеву и министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову.

Как передает Report, об этом сообщает TRT Haber.

В ходе телефонного разговора турецкий министр выразил соболезнования генерал-полковнику Эльчину Гулиеву и генерал-полковнику Закиру Гасанову.

30 ноября около 10:40 военный вертолет ГПС разбился при выполнении учебных полетов на авиационном полигоне "Гарахейбат", расположенном на территории Хызинского района.

Среди экипажа вертолета есть погибшие и пострадавшие.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Türkiyənin müdafiə naziri Elçin Quliyevə və Zakir Həsənova başsağlığı verib

Другие новости из категории

Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Турции
30 ноября 2021 г. 16:43
Посольство Ирана выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета
Посольство Ирана выразило Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета
30 ноября 2021 г. 16:38
Председатель парламента Турции выразил соболезнования Азербайджану
Председатель парламента Турции выразил соболезнования Азербайджану
30 ноября 2021 г. 16:23
Посол ЕС: Цифровые и зеленые трансформации являются приоритетом развития
Посол ЕС: Цифровые и зеленые трансформации являются приоритетом развития
30 ноября 2021 г. 16:00
Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования Азербайджану
Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования Азербайджану
30 ноября 2021 г. 15:44
МИД Турции выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета
МИД Турции выразил Азербайджану соболезнования в связи с крушением вертолета
30 ноября 2021 г. 14:37
Президент Ильхам Алиев принял министра оборонного производства Пакистана
Президент Ильхам Алиев принял министра оборонного производства Пакистана
30 ноября 2021 г. 14:08
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции 
МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции 
30 ноября 2021 г. 13:38
Посол ЕС: Для нас важно иметь такого партнера, как Азербайджан
Посол ЕС: Для нас важно иметь такого партнера, как Азербайджан
30 ноября 2021 г. 13:27
Глава МИД: Президенты Ирана и Азербайджана хотят развивать сотрудничество
Глава МИД: Президенты Ирана и Азербайджана хотят развивать сотрудничество
30 ноября 2021 г. 11:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi