Министр обороны Казахстана прибыл в Баку для участия в военном параде

Министр обороны Казахстана Даурен Косанов прибыл в Баку для участия в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы во II Карабахской войне.

Как передает Report, об этом сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в социальных сетях.

"Через несколько минут в Баку начнется военный парад. Для участия в параде специально прибыл министр обороны Казахстана. От всей души поздравляем братский Азербайджан с Днем Победы! Пусть Всевышний дарует рай всем шехидам", - написал он.