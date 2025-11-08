Министр обороны Казахстана прибыл в Баку для участия в военном параде
Внешняя политика
- 08 ноября, 2025
- 13:05
Министр обороны Казахстана Даурен Косанов прибыл в Баку для участия в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы во II Карабахской войне.
Как передает Report, об этом сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в социальных сетях.
"Через несколько минут в Баку начнется военный парад. Для участия в параде специально прибыл министр обороны Казахстана. От всей души поздравляем братский Азербайджан с Днем Победы! Пусть Всевышний дарует рай всем шехидам", - написал он.
