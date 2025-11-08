Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Министр обороны Казахстана прибыл в Баку для участия в военном параде

    Внешняя политика
    • 08 ноября, 2025
    • 13:05
    Министр обороны Казахстана прибыл в Баку для участия в военном параде

    Министр обороны Казахстана Даурен Косанов прибыл в Баку для участия в военном параде, посвященном пятой годовщине Победы во II Карабахской войне.

    Как передает Report, об этом сообщил посол Казахстана в Азербайджане Алим Байель в социальных сетях.

    "Через несколько минут в Баку начнется военный парад. Для участия в параде специально прибыл министр обороны Казахстана. От всей души поздравляем братский Азербайджан с Днем Победы! Пусть Всевышний дарует рай всем шехидам", - написал он.

    Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib
    Kazakhstan's Minister of Defense arrives in Baku to participate in military parade

