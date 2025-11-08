İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30 Hərbi parad
    Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib

    Xarici siyasət
    • 08 noyabr, 2025
    • 13:07
    Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib

    Qazaxıstanın müdafiə naziri Dauren Kosanov II Qarabağ müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel sosial şəbəkələrdə yazıb.

    "Bir neçə dəqiqədən sonra Bakıda hərbi parad başlayacaq. Qazaxıstanın müdafiə naziri paradda iştirak etmək üçün xüsusi olaraq gəlib. Qardaş Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Bütün şəhidlərin məkanı cənnət olsun", - o yazıb.

    Министр обороны Казахстана прибыл в Баку для участия в военном параде
    Kazakhstan's Minister of Defense arrives in Baku to participate in military parade

