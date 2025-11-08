Qazaxıstan müdafiə naziri hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib
Xarici siyasət
- 08 noyabr, 2025
- 13:07
Qazaxıstanın müdafiə naziri Dauren Kosanov II Qarabağ müharibəsində Qələbənin beşinci ildönümünə həsr olunmuş hərbi paradda iştirak etmək üçün Bakıya gəlib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri Alim Bayel sosial şəbəkələrdə yazıb.
"Bir neçə dəqiqədən sonra Bakıda hərbi parad başlayacaq. Qazaxıstanın müdafiə naziri paradda iştirak etmək üçün xüsusi olaraq gəlib. Qardaş Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə ürəkdən təbrik edirik! Bütün şəhidlərin məkanı cənnət olsun", - o yazıb.
Son xəbərlər
14:28
Pakistan hərbçiləri Bakıda paradda keçid edibHərbi
14:27
Türkiyə hərbçiləri hərbi paradda tribuna önündən keçibHərbi
14:25
Video
Ərdoğan Bakıda keçirilən hərbi paradda Məmməd Arazın şeirini səsləndiribXarici siyasət
14:25
Foto
Hidayət Heydərov VI İslam Həmrəyliyi oyunlarında yarımfinala yüksəlibFərdi
14:22
Video
Hikmət Hacıyev: Müharibədə qalib gələn Azərbaycan indi sülhdə də qələbə qazanırXarici siyasət
14:22
Foto
Video
Bakıda Zəfərin beşinci ilinə həsr olunan hərbi paradda hərbçilərin keçidi başlayıb - YENİLƏNİB-2Hərbi
14:17
Şahbaz Şərif: Bu gün burada möhtəşəm hadisəni qeyd edən güclü Azərbaycan xalqını görürəmXarici siyasət
14:17
Pakistanın Baş naziri: Məcburi köçkünlərin Qarabağa qayıdışını görmək ruhlandırırXarici siyasət
14:15