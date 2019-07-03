Мамедъяров: Малайзия является важным партнером Азербайджана

Малайзия является важным партнером Азербайджана в регионе Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АSEАN) и исламском мире.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров заявил в интервью малайзийскому государственному информагентству Bernama по случаю 100-летия установления дипломатических отношений.

" Двустороннее сотрудничество между Азербайджаном и Малайзией имеет потенциал для развития в интересах народов обеих стран. Малайзия является важным партнером Азербайджана в регионе АSEАN и исламском мире, где обе страны работают вместе и ведут диалог, основываясь на принципе дружбы, взаимопонимания и взаимного доверия", - сказал министр.

Он подчеркнул, что еще в 2014 году между странами была подписана Совместная декларация о дружественных отношениях и сотрудничестве.

Кроме того, по совам министра, Азербайджан для дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества открыл свои посольства в Малайзии, Индонезии и Вьетнаме. Также парламент Азербайджана принял закон об открытии дипмиссии в Таиланде.

Говоря о об урегулировании нагорно-карабахского конфликта, Э. Мамедъяров отметил, что правительство Азербайджана высоко ценит позицию Малайзии по этому вопросу.