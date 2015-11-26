Министр: Латвия заинтересована в расширении ассортимента продукции, поставляемой в Азербайджан

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Латвия заинтересована в расширении ассортимента продукции, поставляемой в Азербайджан.

Об этом Report заявила министр экономики Латвии Дана Рейзниеце-Озола, прибывшая в Баку для участия в мероприятии "Почувствуй Латвию".

По словам министра, у Латвии есть вкусные сыры, йогурты и другие виды молочной продукции, которые могли бы найти место на прилавках бакинских магазинов.

Министр также отметила важность расширения транспортной системы в сторону Латвии для увеличения уровня товарооборота между Латвией и Азербайджаном: "Между странами есть хорошие политические связи, мы близки в эмоциональном плане, но физически очень далеко. Я жду ваши новые проекты, которые также затронут Ригу. Если ты хочешь продавать, ты должен иметь выгодные транспортные коридоры".

Говоря о совместных проектах между Азербайджаном и Латвией, Д. Рейзниеце-Озола напомнила о подписании соглашения между аэропортом Риги и грузовым терминалом Баку: "Была создана совместная компания Silk Way Investment Latvia, и до 2017-го года будет построен новый терминал".

Латвийский министр сообщила, что в стране сегодня действуют более 100 компаний с инвестициями Азербайджана, в то же время и в Азербайджане функционирует ряд латвийских компаний в области финансов и сельского хозяйства. По мнению Д.Рейзниеце-Озолы, это показывает, что у двух стран есть хорошие перспективы для сотрудничества.