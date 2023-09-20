Министр: Комиссия по сотрудничеству играет важную роль в развитии связей с Саудовской Аравией

Совместная комиссия по сотрудничеству, созданная правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии, играет исключительную роль в углублении отношений между нашими странами в политической, экономической, энергетической и других областях.

Совместная комиссия по сотрудничеству, созданная правительствами Азербайджана и Саудовской Аравии, играет исключительную роль в углублении отношений между нашими странами в политической, экономической, энергетической и других областях.

Как передает Report, об этом министр финансов Азербайджана Самир Шарифов заявил на праздновании 93-ой годовщины Национального дня Саудовской Аравии.

Министр напомнил, что на заседании комиссии по сотрудничеству в Баку в 2022 году был создан Совместный деловой совет.

"Первое заседание Делового совета состоялось в апреле этого года в Эр-Рияде, а второе - в июне в Шуше. На заседаниях совета были обсуждены вопросы расширения совместных инициатив,а также инвестиционные возможности в Карабахе",- сказал он.

По словам Шарифова, отношения дружбы и эффективного сотрудничества двух стран развиваются в соотвествии с интересами наших народов.

"Сотрудничество между нашими странами продолжается как на двусторонней основе, так и в рамках международных организаций, таких как ООН, Движение Неприсоединения, ОИС и др.",- отметил С.Шарифов.

Он также подчеркнул значимость поддержки Саудовской Аравии территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

"В целях предотвращения провокационных действий Армении антитеррористические мероприятия, осуществляемые Азербайджаном в Карабахе, дали положительные результаты, условия, которые мы предложили с первого дня, были приняты. Было принято решение начать процесс реинтеграции армянских жителей Карабаха в азербайджанское общество",- заключил министр.