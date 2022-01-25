Министр: Иран намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех областях

"Иран намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех областях".

Иран намерен развивать сотрудничество с Азербайджаном во всех областях.

Как сообщает Report, об этом заявил министр дорог и градостроительства Ирана, сопредседатель азербайджано-иранской межправительственной совместной комиссии по экономическому сотрудничеству Ростам Гасеми в ходе встречи в видеоформате с президентом Ильхамом Алиевым.

"В период президентства господина Ибрахима Раиси наше государство намерено расширять сотрудничество с соседними странами и в особенности с государством и народом Азербайджанской Республики, с которым нас связывает глубокие культурные, исторические и социальные связи", - сказал он.