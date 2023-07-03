Министр иностранных дел Беларуси посетит Азербайджан

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник прибудет в Азербайджан.

Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник посетит Азербайджан.

Как сообщили Report в посольстве Беларуси в Азербайджане, глава МИД примет участие в министерской встрече Координационного бюро Движения неприсоединения.

В рамках мероприятия Сергей Алейник также проведет ряд двусторонних встреч с главами делегаций других стран.

Министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения состоится в Баку 5-6 июля. Основной темой встречи станет "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам".