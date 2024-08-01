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Министр экономики ОАЭ совершил пробежку по Шуше

Министр экономики ОАЭ совершил пробежку по Шуше Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Туг Аль-Марри совершил утреннюю пробежку по Шуше.
Внешняя политика
1 августа 2024 г. 17:30
Министр экономики ОАЭ совершил пробежку по Шуше

Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Абдулла бин Туг Аль-Марри совершил утреннюю пробежку по Шуше.

Как сообщает Report, министр и его коллеги утром пробежались по главным улицам и переулкам города Шуша к Джыдыр-дюзю.

Гости высоко оценили туристические возможности города и выразили уверенность, что культурная столица станет престижным туристическим регионом.

Отметим, что в Шуше состоялось 9-ое заседание совместной межправительственной комиссии по экономическому, торговому и техническому сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов.

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Версия на английском языке ФотоUAE Economy Minister goes on morning run in Jidir Plain
Версия на азербайджанском языке ФотоBƏƏ-nin iqtisadiyyat naziri Cıdır düzünə yürüş edib

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