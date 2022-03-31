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Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты в Израиле

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты в Израиле Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты в Израиле
Внешняя политика
31 марта 2022 г. 11:04
Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты в Израиле

Министерство иностранных дел Азербайджана осудило теракты в Израиле.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице министерства в Twitter.

"Мы решительно осуждаем теракты в Израиле, унесшие жизни невинных людей. Азербайджан, как страна пострадавшая от терроризма, осуждает все его формы и проявления", отмечается в публикации.

В МИД Азербайджана выразили соболезнования семьям жертв этих нападений, правительству и народу Израиля.

Пятеро израильтян были убиты 29 марта в результате нападения, которое совершил вооруженный огнестрельным оружием неизвестный в израильском городе Бней-Брак. Это третий за последние две недели теракт в Израиле. Два сотрудника пограничной полиции были убиты и еще 12 получили ранения в результате перестрелки в городе Хадера 27 марта, а 22 марта пятеро израильтян погибли при нападении боевика ИГИЛ с ножом в южном израильском городе Беэр-Шева.

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Версия на английском языке Azerbaijani MFA condemns terrorist attack in Israel
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN İsraildə törədilən terror aktlarını pisləyib

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