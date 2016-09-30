Милли Меджлис принял решение о возобновлении сотрудничества с Европарламентом

Баку. 30 сентября. REPORT.AZ/ Милли Меджлис Азербайджана принял решение о возобновлении сотрудничества с Европарламентом.

Как сообщает Report, в обсужденном сегодня в ходе первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса решении отмечается, что принятая Европарламентом 10 сентября 2015 года несправедливая и необъективная резолюция наносит серьезный ущерб развитию отношений между Азербайджаном и организацией.

"В ответ на эту предвзятую политическую акцию, направленную на то, чтобы подорвать сотрудничество между нашей страной, Евросоюзом и членствующими в ней государствами, а также нанести тень на международный имидж Азербайджана, 14 сентября 2015 года Милли Меджлис вынес соответствующее решение.

Согласно принятому решению, Милли Меджлис постановил начать исполнение процедурных правил о прекращении членства в Парламентской Ассамблее Евронест. Было также принято решение о неучастии делегации Милли Меджлиса на мероприятиях ПА Евронест.

В то же время данным решением было покончено с участием Милли Меджлиса в деятельности Комитета парламентского сотрудничества Евросоюз-Азербайджан в существующем формате", - отмечается в решении.

В решении говорится о визите в Азербайджан 19-21 сентября делегации Европарламента в составе 15 человек и обсуждении вопроса восстановления связей: "В соответствии с итогами визита была выражена уверенность в принятии необходимых мер для предотвращения в будущем каких-либо явлений, которые могут способствовать разрыву взаимных отношений. Таким образом, для восстановления отношений с Европарламентом, ст. 10 и 11 решения Милли Меджлиса от 14 сентября 2015 года потеряли силу".

Решение было поставлено на голосование и принято.