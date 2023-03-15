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МИД: Заявления Пашиняна - очередной удар по мирному процессу

МИД: Заявления Пашиняна - очередной удар по мирному процессу Совершенно необоснованные и грубо искажающие исторические факты заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинутые против Азербайджана во время пресс-конференции, являются очередным ударом по процессу установления мира в регионе.
Внешняя политика
15 марта 2023 г. 16:03
МИД: Заявления Пашиняна - очередной удар по мирному процессу

Совершенно необоснованные и грубо искажающие исторические факты заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинутые против Азербайджана во время пресс-конференции, являются очередным ударом по процессу установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ.

Он заявил, что уклонение от взятых на себя обязательств, проводимая им антиазербайджанская кампания, а также риторика Никола Пашиняна, сводящая на нет переговоры по мирному договору и усилия международных посредников на международных платформах, не сулит Армении ничего хорошего.

То, что Армения, которая до сих пор не соблюдала никаких соглашений и обязательств, обвиняет Азербайджан в отказе от мнимых соглашений, утверждает, что Азербайджан нагнетает ситуацию в приграничных регионах, является исключительно шагом, направленным на сокрытие собственных возможных военных провокаций Армении.

Заявление премьер-министра Армении во время брифинга о готовности к подписанию проекта, в котором были отмечены только предложения Армении и предложения Азербайджана не были приняты во внимание, является очередным доказательством его безразличия к мирному процессу, и мы считаем, что эти деструктивные действия Армении должны быть осуждены и предотвращены на международном уровне.

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Версия на английском языке Pashinyan's claims are another blow to peace process, Azerbaijani MFA says
Версия на азербайджанском языке XİN: "Paşinyanın iddiaları sülh prosesinə növbəti zərbədir"

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