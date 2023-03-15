МИД: Заявления Пашиняна - очередной удар по мирному процессу

Совершенно необоснованные и грубо искажающие исторические факты заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинутые против Азербайджана во время пресс-конференции, являются очередным ударом по процессу установления мира в регионе.

Совершенно необоснованные и грубо искажающие исторические факты заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна, выдвинутые против Азербайджана во время пресс-конференции, являются очередным ударом по процессу установления мира в регионе.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ.

Он заявил, что уклонение от взятых на себя обязательств, проводимая им антиазербайджанская кампания, а также риторика Никола Пашиняна, сводящая на нет переговоры по мирному договору и усилия международных посредников на международных платформах, не сулит Армении ничего хорошего.

То, что Армения, которая до сих пор не соблюдала никаких соглашений и обязательств, обвиняет Азербайджан в отказе от мнимых соглашений, утверждает, что Азербайджан нагнетает ситуацию в приграничных регионах, является исключительно шагом, направленным на сокрытие собственных возможных военных провокаций Армении.

Заявление премьер-министра Армении во время брифинга о готовности к подписанию проекта, в котором были отмечены только предложения Армении и предложения Азербайджана не были приняты во внимание, является очередным доказательством его безразличия к мирному процессу, и мы считаем, что эти деструктивные действия Армении должны быть осуждены и предотвращены на международном уровне.