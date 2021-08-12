МИД: Заявление от 10 ноября не предусматривает размещение армянских военнослужащих на территории Азербайджана

"Заявление МИД Армении от 11 августа 2021 г., обвиняющее Азербайджан в якобы нарушении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, является очередной бесплодной попыткой Республики Армения уклониться от взятых на себя обязательств по полному исполнен

"Заявление МИД Армении от 11 августа 2021 г., обвиняющее Азербайджан в якобы нарушении трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, является очередной бесплодной попыткой Республики Армения уклониться от взятых на себя обязательств по полному исполнению положений указанного документа".

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Азербайджана.

"Обращаем внимание МИД Армении, что в пункте 1 трехстороннего Заявления, объявляется о "полном прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 г.", а также отмечается, что Азербайджанская Республика и Республика Армения "останавливаются на занимаемых ими позициях". Следует подчеркнуть, что слово "останавливаются" не означает "остаются" ни в данном, ни в любом другом контексте. Это относится как к русскому языку, на котором составлялось Заявление, так и к другим языкам.



Кроме того, пункт 3 трехстороннего заявления определяет дислокацию российских миротворческих сил "вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора". Пункт 4 трехстороннего Заявления особо указывает на то, что "миротворческий контингент Российской Федерации развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил".



В пункте 6 трехстороннего Заявления говорится о том, что "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

Таким образом, согласованные формулировки подписанного тремя сторонами Заявления от 10 ноября 2020 г. ясно говорят о выводе армянских вооруженных сил с территории Азербайджана и никоим образом не предусматривают переброску и размещение военнослужащих.



Попытки абсурдной интерпретации ключевых положений трехстороннего Заявления свидетельствуют о том, что армянская сторона либо не вполне осознавала суть документа, подписанного ею 10 ноября 2020 г., либо изначально не собиралась выполнять его требования в полной мере. Такое поведение в очередной раз подчеркивает деструктивную позицию этой страны.



Международному сообществу хорошо известна практика несоблюдения армянской стороной основополагающих норм и принципов международного права, решений международных организаций и взятых на себя обязательств. В этой связи достаточно упомянуть отказ Армении от выполнения требований 4-х резолюций Совета Безопасности ООН 1993 г.

Эта деструктивная практика лишена каких-либо перспектив в контексте обеспечения долгожданного мира и безопасности в регионе", - говорится в заявлении.