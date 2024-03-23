О нас

МИД: Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших в "Крокус Сити Холле" 

МИД: Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших в "Крокус Сити Холле"  Выясняется наличие азербайджанцев среди жертв и пострадавших при стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Московской области.
Внешняя политика
23 марта 2024 г. 09:46
МИД: Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших в Крокус Сити Холле 

Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" в Московской области.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что пока нет точных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что список погибших при теракте в Красногорске, которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (11:00 по бакинскому времени).

Отметим, что в результате произошедшего 22 марта теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 70 человек.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке MFA investigates presence of Azerbaijanis among those killed in Crocus City Hall
Версия на азербайджанском языке XİN: “Krokus siti holl”da terrorda ölən və ya yaralanan Azərbaycan vətəndaşlarının olub-olmaması ilə bağlı araşdırma aparılır

Другие новости из категории

Али Асадов выразил соболезнования председателю правительства РФ
Али Асадов выразил соболезнования председателю правительства РФ
23 марта 2024 г. 10:35
Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана
Азербайджанские военные принимают участие в военном параде в честь Национального дня Пакистана
23 марта 2024 г. 10:06
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
Ильхам Алиев выразил соболезнования Владимиру Путину
23 марта 2024 г. 00:08
МИД Азербайджана осудил вооруженное нападение в России
МИД Азербайджана осудил вооруженное нападение в России
22 марта 2024 г. 23:35
Начался визит Сахибы Гафаровой в Швейцарию
Начался визит Сахибы Гафаровой в Швейцарию
22 марта 2024 г. 17:02
Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву
Вице-президент Турции поздравил Мехрибан Алиеву
22 марта 2024 г. 16:30
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз 
Эрдоган поздравил Ильхама Алиева с праздником Новруз 
22 марта 2024 г. 16:01
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве
Спикеры парламентов Азербайджана и Армении встретятся в Женеве
22 марта 2024 г. 11:36
Майя Санду поздравила проживающих в Молдове азербайджанцев с праздником Новруз
Майя Санду поздравила проживающих в Молдове азербайджанцев с праздником Новруз
22 марта 2024 г. 09:42
Азербайджанцы Нью-Йорка отметили Новруз
ФотоАзербайджанцы Нью-Йорка отметили Новруз
22 марта 2024 г. 03:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi