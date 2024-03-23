МИД: Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших в "Крокус Сити Холле"

Выясняется наличие азербайджанцев среди жертв и пострадавших при стрельбе в "Крокус Сити Холле" в Московской области.

Выясняется наличие азербайджанцев среди погибших и пострадавших при теракте в "Крокус Сити Холле" в Московской области.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Во внешнеполитическом ведомстве уточнили, что пока нет точных данных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что список погибших при теракте в Красногорске, которых смогли идентифицировать, будет опубликован в 10:00 (11:00 по бакинскому времени).

Отметим, что в результате произошедшего 22 марта теракта в комплексе "Крокус Сити Холл" в Красногорске погибли более 70 человек.