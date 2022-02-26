МИД выступил с заявлением в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида.

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 30-летием Ходжалинского геноцида.

Как передает Report, в ней говорится:

"26 февраля 2022 года исполняется 30-я годовщина геноцида, совершенного вооруженными силами Армении в Ходжалы во время агрессии Армении против Азербайджана.

Одним из самых тяжких преступлений, совершенных против мирного населения в ходе продолжавшейся десятилетиями агрессии Армении против Азербайджана, и самой трагической страницей Первой Карабахской войны стало разрушение города Ходжалы и геноцид его жителей. До конфликта в Ходжалы, расположенном в Карабахском регионе Азербайджана, проживало более 7 000 человек.

С октября 1991 года город был полностью окружен вооруженными силами Армении. Вслед за массированными артиллерийскими ударами в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года Вооруженные силы Армении при поддержке 366-го мотострелкового полка бывшего СССР, большую часть которого составляли армяне, захватили контроль над Ходжалы. Оккупанты, разгромив Ходжалы, с особой жестокостью учинили геноцид ее мирного населения.

5 379 жителей города были насильственно выселены. 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, были зверски убиты. 1 275 человек были взяты в плен и заложники, подвергнуты пыткам, 487 получили телесные повреждения различной степени тяжести. До сих пор неизвестна судьба 150 человек, включая 68 женщин и 26 детей. 8 семей были полностью уничтожены. 130 детей потеряли одного из родителей, а 25 детей потеряли обоих родителей.

Убийство мирного населения в Ходжалы без всякого различия исходило из проводимой на государственном уровне в Армении политики этнической ненависти и расовой дискриминации в отношении азербайджанцев. Это привело к тому, что невинных людей убивали просто из-за их этнической принадлежности. Преступления, совершенные в Ходжалы, стали составной частью политики систематического насилия Армении в отношении азербайджанцев.

Ходжалинская резня и другие преступления, совершенные Арменией в период агрессии против Азербайджанской Республики, в том числе военные преступления, преступления против человечности и геноцид, являются серьезными нарушениями прав человека и международного гуманитарного права. Сюда входят Конвенция о предотвращении и наказании за преступления геноцида, Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, международная Конвенция об отмене всех форм расовой дискриминации и другие международные конвенции.

В настоящее время национальные законодательные органы 17 государств, а также 24 штатов США, а также Организация исламского сотрудничества и Организация тюркских государств приняли многочисленные резолюции и постановления, осуждающие резню мирного населения в Ходжалы и расценивающие ее как геноцид и преступный акт против человечности.

Европейский суд по правам человека в своем решении от 22 апреля 2010 года пришел к важному выводу, расценив поведение лиц, совершивших злодеяния в отношении преступления, совершенного в Ходжалы, как "военные преступления или особо тяжкие действия, приравненные к преступлениям против человечности".

Согласно международному праву, государства обязаны расследовать преступления и судить преступников, такие как зверства, совершенные вооруженными силами Армении в Ходжалы. Однако до сих пор никто из ответственных за преступления, совершенные в Ходжалы, не был привлечен Арменией к уголовной ответственности.

Признавший свою вину тогдашний министр обороны и бывший президент Армении Серж Саргсян в интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу сказал: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сломали этот стереотип" (Томас де Ваал, Карабах: Армения и Азербайджан на пути к миру и войне (Нью-Йорк и Лондон, издательство Нью-Йоркского университета, 2003, стр. 172).

Целенаправленное нацеливание на мирное азербайджанское население продолжилось и в ходе военных операций, проведенных Арменией 27 сентября – 10 ноября 2020 года. Армения, целенаправленно нацеливавшаяся на гражданское население и гражданскую инфраструктуру таких азербайджанских городов, как Гянджа, Барда, Тертер, расположенных на значительном расстоянии от линии фронта, где велись боевые действия, прибегла к тактике террора, имевшей место в 1992 году. На этот раз Армения, используя современные виды бронетехники, ракетные установки и кассетные боеприпасы, в очередной раз незаконно нацелилась на мирное азербайджанское население.

Азербайджанская Республика считает, что продолжающиеся меры, принимаемые на национальном уровне, а также в рамках действующего международного права, послужат прекращению безнаказанности и привлечению к суду лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершенные в период агрессии Армении против Азербайджана.

Чтим память жертв Ходжалинского геноцида. Аллах рехмет елесин".