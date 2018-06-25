МИД: В Баку состоится заседание Международной контактной группы по Афганистану

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Баку. 25 июня. REPORT.AZ/ "28 июня в Баку состоится заседание Международной контактной группы по Афганистану. Международная контактная группа была учреждена в 2009 году, в данной группе представлены 60 государств и международных организаций, включая Азербайджан".

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что Международная контактная группа – это платформа, которая служит для проведения переговоров по внесению вклада в развитие Афганистана и региона, где он расположен: "Наряду с Афганистаном в роли сопредседателя Международной контактной группы выступает ФРГ".

На заседании в Баку 28 июня примут участие приблизительно 90 представителей стран и международных организаций, участвующих в Международной контактной группе. На мероприятии ожидается участие представителей государственных и неправительственных организаций Афганистана.

28 июня в Баку состоится данное мероприятие по Афганистану.

Азербайджанская Республика участвует в ряде международных и региональных форматов в связи с Афганистаном и вносит свой вклад в установление в данном государстве мира, стабильности и развития. 1 декабря 2017 года в рамках совместного сопредседательствования Азербайджана с Афганистаном в Баку состоялось седьмое заседание министров "Сердце Азии – Стамбульский процесс".

По информации СМИ, президент Афганистана Афшар Гани обратился для мирных переговоров с талибаном и в данной связи в Кабуле планируется проведение мероприятия".