​МИД: В Азербайджане за профессиональную деятельность и политические взгляды никто не преследуется

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) прокомментировало заявление государственного департамента США в связи судебным решением в отношении Лейлы и Арифа Юнуса. Как сообщает Report, руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев призвал Госдеп США уважать обвинительный приговор суда первой инстанции в отношении Лейлы и Арифа Юнуса, и независимость судебных властей: "В Азербайджане за профессиональную деятельность и политические взгляды никто не преследуется. Однако все равны перед законом и занятие деятельностью правозащитника не освобождает от уголовной ответственности. Судебный процесс, за которым наблюдали сотрудники аккредитованных в Азербайджане посольств иностранных государств и международных организаций, прошел в произвольной обстановке. С декабря 2014 года на основании обращения Евросоюза Лейла Юнус наряду с местными лечебными учреждениями, находилась под наблюдением группы врачей под руководством профессора Кристиана Витта немецкой клиники Charite".

Х.Гаджиев заявил, что Азербайджан, который является сторонником конструктивного диалога между народами в процессе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта, неоднократно предлагал создать контакт между азербайджанскими и армянскими общинами нагорно-карабахского региона. США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ проинформированы об этом: "Защита интересов и прав граждан Азербайджана, обеспечение фундаментальных прав и свобод и верховенства закона на основе конституции, законов Азербайджанской Республики, и международных юридических документов, к которым он присоединился, являются высшей целью государства Азербайджан”.