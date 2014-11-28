МИД Украины призвало журналистов уважать правила въезда на территорию Азербайджана

Как сообщает Report со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис.
"Мы конечно же проинформируем азербайджанскую сторону о том, что на нашем сайте есть рекомендации, где четко написано, что для посещения этих регионов, о которых идет речь (в программе - Ред.), обязательно согласие соответствующих азербайджанских органов. И мы всегда призываем всех журналистов четко придерживаться этих норм", - заявил Перебийнис.
Он отметил, что со стороны журналистов были нарушены правила Азербайджанской Республики, а также проигнорированы рекомендации самого украинского МИД.
"Это частный канал, мы конечно же не можем давать каких-то директив частным каналам. Но, в любом случае, мы призываем всех журналистов придерживаться этих норм. Соответственно, нашу позицию мы еще раз донесем до руководства канала", - добавил представитель МИД.
Напомним, ранее посольство Азербайджана в Украине направило в МИД Украины ноту протеста в связи с трансляцией телекомпанией «1+1» передачи «15 республик».
News DepartmentАвтор новости
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