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    МИД Украины призвало журналистов уважать правила въезда на территорию Азербайджана

    Украинские журналисты нарушили правила Азербайджанской Республики и проигнорировали рекомендации украинского МИД

    Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Украины призвало украинских журналистов прислушиваться к рекомендациям ведомства и с уважением отнестись к правилам въезда азербайджанской стороны в Нагорный Карабах. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Укринформ, об этом заявил пресс-секретарь МИД Украины Евгений Перебийнис.

    "Мы конечно же проинформируем азербайджанскую сторону о том, что на нашем сайте есть рекомендации, где четко написано, что для посещения этих регионов, о которых идет речь (в программе - Ред.), обязательно согласие соответствующих азербайджанских органов. И мы всегда призываем всех журналистов четко придерживаться этих норм", - заявил  Перебийнис. 

    Он отметил, что со стороны журналистов были нарушены правила Азербайджанской Республики, а также проигнорированы рекомендации самого украинского МИД.

    "Это частный канал, мы конечно же не можем давать каких-то директив частным каналам. Но, в любом случае, мы призываем всех журналистов придерживаться этих норм. Соответственно, нашу позицию мы еще раз донесем до руководства канала", - добавил представитель МИД.

    Напомним, ранее посольство Азербайджана в Украине направило в МИД Украины ноту протеста в связи с трансляцией телекомпанией «1+1» передачи «15 республик». 

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