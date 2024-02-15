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МИД: У Армении есть обязательства по возвращению восьми азербайджанских сел

МИД: У Армении есть обязательства по возвращению восьми азербайджанских сел В МИД Азербайджана напомнили Армении об обязательствах касательно возвращения восьми азербайджанских сел.
Внешняя политика
15 февраля 2024 г. 17:21
МИД: У Армении есть обязательства по возвращению восьми азербайджанских сел

В МИД Азербайджана напомнили Армении об обязательствах касательно возвращения восьми азербайджанских сел.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии МИД к заявлениям премьер-министра Армении Никола Пашиняна, озвученным на заседании правительства 15 февраля.

"Пашинян в очередной выступил с заявлениями о том, что Азербайджан якобы оккупировал 31 армянское село, что является составной частью политических манипуляций. Мы хотели бы напомнить премьер-министру, который в своих предыдущих заявлениях отмечал, что таких сел 32, что у Армении есть обязательства по возвращению восьми сел Азербайджана",- говорится в комментарии.

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Версия на английском языке Official Baku: Armenia has obligations to return 8 villages of Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: Azərbaycanın səkkiz kəndinin geri qaytarılmasına dair Ermənistanın öhdəlikləri mövcuddur

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