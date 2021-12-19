МИД Турции: Каждый шаг в регионе будем предпринимать совместно с Азербайджаном

"Назначение спецпредставителей по нормализации отношений между Турцией и Арменией уже осуществлено. Этот вопрос впервые был поднят в Великом национальном собрании Турции. Сегодня мы обсуждали это с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым".

"Назначение спецпредставителей по нормализации отношений между Турцией и Арменией уже осуществлено. Этот вопрос впервые был поднят в Великом национальном собрании страны. Сегодня мы обсуждали это с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, после экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде.

Глава ведомства сказал, что по всем шагам, предпринимаемым Турцией в регионе, проводятся совместные консультации с Азербайджаном и принимаются совместные решения.

"В настоящее время рассматриваются требования другой стороны об открытии авиасообщения между Турцией и Арменией", - подчеркнул он.