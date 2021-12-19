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МИД Турции: Каждый шаг в регионе будем предпринимать совместно с Азербайджаном

МИД Турции: Каждый шаг в регионе будем предпринимать совместно с Азербайджаном "Назначение спецпредставителей по нормализации отношений между Турцией и Арменией уже осуществлено. Этот вопрос впервые был поднят в Великом национальном собрании Турции. Сегодня мы обсуждали это с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым".
Внешняя политика
19 декабря 2021 г. 16:11
МИД Турции: Каждый шаг в регионе будем предпринимать совместно с Азербайджаном

"Назначение спецпредставителей по нормализации отношений между Турцией и Арменией уже осуществлено. Этот вопрос впервые был поднят в Великом национальном собрании страны. Сегодня мы обсуждали это с моим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым".

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, после экстренного заседания Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества в Исламабаде.

Глава ведомства сказал, что по всем шагам, предпринимаемым Турцией в регионе, проводятся совместные консультации с Азербайджаном и принимаются совместные решения.

"В настоящее время рассматриваются требования другой стороны об открытии авиасообщения между Турцией и Арменией", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə XİN: Bölgədə atdığımız bütün addımlarda Azərbaycanla birgə qərarlar veririk

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