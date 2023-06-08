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МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе

МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе Как член Европейского Союза, Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе.
Внешняя политика
8 июня 2023 г. 09:37
МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе

Как член Европейского Союза, Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Словакии.

"Стабильность и мир в регионе Южного Кавказа важны в более широком смысле. Мы решительно поддерживаем принцип территориальной целостности и посреднические усилия председателя Совета ЕС Шарля Мишеля", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Словакии считают, что процесс по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которому способствовал Шарль Мишель, более известный как Брюссельский формат, "предоставляет лидерам эффективную платформу для участия в конструктивном диалоге, что необходимо для достижения устойчивого и прочного мира в регионе".

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Slovakiya Cənubi Qafqazda dayanıqlı sülhün əldə olunmasını dəstəkləyir”
Версия на английском языке MFA: Slovakia committed to supporting lasting peace in South Caucasus

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