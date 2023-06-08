МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе

Как член Европейского Союза, Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе.
Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Словакии.
"Стабильность и мир в регионе Южного Кавказа важны в более широком смысле. Мы решительно поддерживаем принцип территориальной целостности и посреднические усилия председателя Совета ЕС Шарля Мишеля", - заявили в МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве Словакии считают, что процесс по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которому способствовал Шарль Мишель, более известный как Брюссельский формат, "предоставляет лидерам эффективную платформу для участия в конструктивном диалоге, что необходимо для достижения устойчивого и прочного мира в регионе".