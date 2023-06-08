МИД: Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе

Как член Европейского Союза, Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе.

Как член Европейского Союза, Словакия привержена поддержке прочного мира на Южном Кавказе.

Об этом Report заявили в министерстве иностранных дел Словакии.

"Стабильность и мир в регионе Южного Кавказа важны в более широком смысле. Мы решительно поддерживаем принцип территориальной целостности и посреднические усилия председателя Совета ЕС Шарля Мишеля", - заявили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве Словакии считают, что процесс по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, которому способствовал Шарль Мишель, более известный как Брюссельский формат, "предоставляет лидерам эффективную платформу для участия в конструктивном диалоге, что необходимо для достижения устойчивого и прочного мира в регионе".