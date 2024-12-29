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МИД Сирии: Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации является значимым событием

МИД Сирии: Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации является значимым событием Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации является значимым событием для установления мира в регионе и мире.
Внешняя политика
29 декабря 2024 г. 21:30
МИД Сирии: Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации является значимым событием

Освобождение Азербайджаном своих земель от оккупации является значимым событием для установления мира в регионе и мире.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел переходного правительства Сирии Асад Хасан Аш-Шибани на встрече с заместителем министра Ялчыном Рафиевым.

Аш-Шибани назвал президента Азербайджана Ильхама Алиева решительным лидером и сравнил приход представителей народа к власти в Сирии с исторической победой Азербайджана.

Министр заявил, что основной целью нового сирийского руководства является мирное сосуществование с соседними государствами и достижение национального единства путем диалога со всеми сторонами внутри страны.

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Версия на азербайджанском языке Suriya XİN: Azərbaycanın öz torpaqlarını işğaldan azad etməsi əhəmiyyətli hadisədir

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