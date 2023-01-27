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МИД Швеции: Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

МИД Швеции: Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.
Внешняя политика
27 января 2023 г. 23:36
МИД Швеции: Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится на странице Twitter МИД Швеции.

"Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем выздоровления раненых. Нападение на представителей дипломатических миссий неприемлемо", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.

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Версия на азербайджанском языке İsveç XİN: "Azərbaycanın Tehrandakı səfirliyinə edilən qəddar hücumu pisləyirik"

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