МИД Швеции: Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Иране

Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Решительно осуждаем вооруженное нападение на посольство Азербайджана в Тегеране.

Как передает Report, об этом говорится на странице Twitter МИД Швеции.

"Выражаем соболезнования семье погибшего и желаем выздоровления раненых. Нападение на представителей дипломатических миссий неприемлемо", - говорится в сообщении.

Напомним, 27 января около 8:30 по бакинскому времени произошло вооруженное нападение на посольство Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран. Нападавший прорвался через пост охраны дипмиссии и убил начальника службы безопасности из автоматического оружия марки "Калашников". Двое сотрудников охраны посольства получили ранения при отражении нападения. Их состояние удовлетворительное.

Напавший на посольство Азербайджана задержан.