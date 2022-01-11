МИД: Руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с очередной провокацией Армении в направлении Кяльбаджарского района.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление в связи с очередной провокацией Армении в направлении Кяльбаджарского района.

Как сообщили Report в МИД, в заявлении говорится:

"Как сообщило Министерство обороны Азербайджана, в результате провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кяльбаджарском направлении азербайджано-армянской государственной границы, в полдень 11 января погиб военнослужащий сверхсрочной военной службы солдат Назаров Аяз Азер оглу.

Мы решительно осуждаем продолжение армянской стороной военных провокаций.

Вместо того, чтобы предпринимать шаги по нормализации отношений между двумя государствами, совершив очередную кровавую провокацию на государственной границе, военно-политическое руководство Армении несет прямую ответственность за обострение ситуации в регионе.

Да упокоит Всевышний душу нашего шехида".