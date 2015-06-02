Глава МИД: Отношения между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются

Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ Сотрудничество Азербайджана и России в рамках двусторонних отношений сегодня динамично развиваются.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в интервью российскому изданию "Независимая газета".

"Сегодня, когда многие партнерские отношения с Россией проходят испытание на прочность, отношения между Азербайджаном и Россией интенсивно развиваются, охватывая все сферы. Наши связи опираются на взаимоуважение и взаимовыгодное сотрудничество", - подчеркнул министр.

Дипломат отметил, что Россия является одним из главных партнеров Азербайджана и экспортирует в республику продовольственные товары, сельскохозяйственное сырье, металлы, древесину, оборудование, транспортные средства, целлюлозно-бумажные изделия.

"В азербайджанском экспорте в Россию преобладают минеральное сырье, текстиль, хлопок, сельскохозяйственные продукты", - сказал Э.Мамедъяров.

Наряду с этим глава ведомства подчеркнул, что сегодня в Азербайджане зарегистрировано 500 российских компаний, из них 200 – со 100% российским капиталом, а 300 – в формате совместных предприятий. "Среди крупных российских производителей и компаний – "Газпром", ЛУКОЙЛ, КамАЗ и ВТБ", - сказал он.

Министр указал на перспективность развития двусторонних отношений в сфере туризма.

"Ежегодно увеличивается количество туристов из России. У нас хорошие условия для отдыха россиян – близкое расположение и отсутствие языкового барьера", - заявил дипломат.

Э.Мамедъяров также отметил наличие сотрудничества между странами в сфере культуры и образования, а также совместный вклад в борьбу с терроризмом и оргпреступностью.