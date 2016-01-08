​МИД: Российский телеканал проводит антиазербайджанскую редакционную политику, основанную на лжи и клевете

Баку. 8 января. REPORT.AZ/ "Российский телеканал LifeNews постоянно проводит редакционную политику, направленную против Азербайджана и основанную на предвзятости, лжи и клевете".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он расценил сюжет, показанный каналом 8 января, о так называемом режиме, созданном на оккупированных территориях Азербайджана, как очередную провокационную попытку.

По словам Х.Гаджиева, съемочная группа канала LifeNews целенаправленно исказила суть армяно-азербайджанского конфликта, основные причины агрессии Армении против Азербайджана.

"Пропагандируя сепаратизм и экстремизм, канал LifeNews, действующий в правовом и информационном пространстве Российской Федерации, серьезно нарушает прежде всего соответствующее законодательство России", - заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана, отметив, что подобные действия телеканала идут вразрез с официальной позицией России, являющейся сопредседателем Минской группы ОБСЕ.

Руководитель пресс-службы МИД заявил, что Азербайджан обратится в соответствующие органы России в связи с антиазербайджанской предвзятой деятельностью, носящей систематический характер: "Надеемся, что соответствующие органы РФ предпримут необходимые меры в отношении подобных провокационных и незаконных действий".