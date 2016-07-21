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    ​МИД России: Турция может конструктивно содействовать урегулированию карабахского конфликта

    Надеемся, что процесс по направлению карабахского урегулирования не будет терять своей динамики

    Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Если Турции или официальным представителям государства есть что добавить именно в позитив нагорно-карабахского урегулирования, то мне кажется, что с этим не может быть проблем".

    Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

    По ее словам, Турция может конструктивно содействовать урегулированию нагорно-карабахского урегулирования.

    "Мы исходим из того, что усилия, которые сейчас предпринимаются, в том числе и Российской Федерацией, по направлению нагорно-карабахского урегулирования, тот процесс, который начался очень интенсивно, не будет терять своей динамики. Мы надеемся, что он действительно послужит продвижению вперед", - подчеркнула М.Захарова.

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