​МИД России: Турция может конструктивно содействовать урегулированию карабахского конфликта

Баку. 21 июля. REPORT.AZ/ "Если Турции или официальным представителям государства есть что добавить именно в позитив нагорно-карабахского урегулирования, то мне кажется, что с этим не может быть проблем".

Как сообщает Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, Турция может конструктивно содействовать урегулированию нагорно-карабахского урегулирования.

"Мы исходим из того, что усилия, которые сейчас предпринимаются, в том числе и Российской Федерацией, по направлению нагорно-карабахского урегулирования, тот процесс, который начался очень интенсивно, не будет терять своей динамики. Мы надеемся, что он действительно послужит продвижению вперед", - подчеркнула М.Захарова.