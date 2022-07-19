МИД распространил информацию о 18-м заседании Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС

В столице Бельгии Брюсселе состоялось 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС под сопредседательством министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности

В столице Бельгии Брюсселе состоялось 18-е заседание Совета сотрудничества Азербайджан-ЕС под сопредседательством министра иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуна Байрамова и Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе заседания были обсуждены отношения между Азербайджаном и Европейским Союзом, в частности, текущее состояние всеобъемлющего соглашения, которое находится на стадии переговоров между Азербайджаном и Европейским Союзом. Обе стороны подтвердили, что выступают за заключение этого соглашения в краткие сроки.

Затем были обсуждены различные аспекты отношений между Азербайджаном и Европейским Союзом, отраслевого сотрудничества, включая энергетику, транспорт, окружающую среду, экономику, торговлю, отношения между людьми, социальные вопросы, а также вопросы коммуникации. В частности, до внимания Европейского Союза была доведена важная роль Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности Европы. Было отмечено, что Азербайджан является надежным партнером, и в этой связи подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании, подписанного Президентом Азербайджанской Республики и Председателем Европейской Комиссии 18 июля. В Евросоюзе заявили, что азербайджанский природный газ способствует безопасности поставок и стабильности цен. В то же время были обсуждены перспективы развития сотрудничества между Азербайджаном и Европейским Союзом на многосторонних площадках и в этом контексте сотрудничество в рамках Восточного партнерства и пути совершенствования Восточного партнерства.

Еще один пункт повестки был посвящен региональным вопросам. В связи с этим была проведена широкая дискуссия о процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Министр Дж.Байрамов обратил внимание на нынешнее состояние процесса нормализации, подход и видение Азербайджана. Отмечено, что Азербайджан является сторонником системного и структурированного подхода к подписанию мирного соглашения. Была доведена до сведения позиция Азербайджана в сфере делимитации границы, открытия коммуникаций, а также реализации мер доверия между Азербайджаном и Арменией.

В особенности министр проинформировал о работах по постконфликтному восстановлению. Он подчеркнул, что знаменательная дата нынешнего собрания совпала с возвращением вынужденных переселенцев, впервые изгнанных из своих домов, в село Агалы Зангиланского (района). Министр также обратил внимание на вопросы массового заминирования азербайджанских территорий в контексте постконфликтных восстановительных и строительных работ, и довел до сведения своих коллег, что это является серьезным препятствием для быстрого возвращения внутренне перемещенных лиц, мирные жители Азербайджана гибнут и получают ранения в результате взрывов, которые происходят регулярно. Было отмечено, что помощь и сотрудничество Азербайджану в сфере разминирования имеет важное значение.

В ходе встречи была представлена ​​информация о других вопросах повестки дня Азербайджан-ЕС, в том числе о сотрудничестве в области демократии, прав человека, верховенства права, шагах и реформах, предпринятых в Азербайджане в этом направлении, а также обмен мнений по другим региональным вопросам повестки дня.

В завершение заседания министр иностранных дел Азербайджанской Республики Дж. Байрамов и Верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступили с заявлениями для прессы.