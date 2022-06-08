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МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана

МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана 8 июня генеральный прокурор Армении, совершив незаконный визит на территорию Азербайджанской Республики, провел встречу с “представителем” незаконной структуры.
Внешняя политика
8 июня 2022 г. 18:55
МИД прокомментировал незаконный визит генпрокурора Армении на территорию Азербайджана

8 июня генеральный прокурор Армении, совершив незаконный визит на территорию Азербайджанской Республики, провел встречу с “представителем” незаконной структуры.

Как сообщили Report в Управлении пресс-службы МИД Азербайджана, этот шаг, предпринятый против суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ Азербайджанской Республики, не только нарушает фундаментальные нормы и принципы международного права, но и наносит серьезный ущерб нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном на постконфликтном этапе, в том числе усилиям по установлению мира и безопасности в регионе.

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Версия на английском языке Baku reacts to illegal visit of Armenian Prosecutor General to Azerbaijani territories
Версия на азербайджанском языке XİN Ermənistan Baş prokurorunun Azərbaycan ərazilərinə qanunsuz səfərinə münasibət bildirib

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